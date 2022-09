Taylor Swift rechazó ser la artista estrella del medio tiempo del Super Bowl 2023

¡No va para el show! Taylor Swift es una cantante icónica de los millennials que ha sobresalido por las producciones musicales que ha hecho y el mensaje que envía a través de sus canciones. Su popularidad ha sido tanta que se llegó a especular que sería la próxima estrella a presentarse en el Super Bowl del 2023.

El evento mencionado es uno de los más importantes de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos y cada año lo anima un cantante distinto con una larga trayectoria artística. Todo indicaba que así sería hasta que el medio de comunicación internacional TMZ descartó la posibilidad.

Taylor Swift no cantará en el Super Bowl 2023

Como mencionamos líneas arriba, el medio de comunicación TMZ fue la encargada de comunicar que la intérprete estadounidense Taylor Swift no participará en entretiempo del próximo Super Bowl a realizarse en el 2023.

Se conoce que la razón por la que se negó a encabezar el show es que se ha dedicado a regrabar sus primeros seis discos y es su máxima prioridad. El siguiente artista que participaría en el espectáculo sería BTS, de acuerdo a lo que se especula en redes sociales. ¿Quién se presentará? A esperar noticias del grupo coreano.

Taylor Swift es reconocida como la mejor compositora de la década

La cantante estadounidense Taylor Swift está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal debido a que su esfuerzo se ve reflejado en cada éxito musical que presenta y es bien recibida por sus seguidores.

No solo eso, sino que el pasado 20 de septiembre, la artista fue reconocida en Nashville Songwriter Awards como la mejor compositora de la década. La intérprete de “Shake it off” es premiada 16 años después de lanzar su primer single.