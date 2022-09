Maluma recuerda su etapa como chico reality en “Combate”: “Tenía como 20 años”

Maluma emocionó a sus miles de fans con su concierto en el Jockey Club. A lo largo del show, agradeció al público por apoyarlo, pues considera que el Perú fue el primer país que le abrió las puertas para alcanzar el éxito internacional.

Asimismo, ‘Papi Juancho’ también estuvo ligado a la farándula local luego de formar parte en el extinto reality “Combate” en 2012. Este detalle lo recordó la noche del 23 de septiembre.

“Me acuerdo como si fuera la primera vez cuando vine a Lima, no sé si algunos se acuerdan que hasta entonces participé en un programa llamado ‘Combate’, tenía como 20 años, era un jovencito”, comenzó diciendo.

Maluma agradece a sus fans el apoyo incondicional

El intérprete de “Sobrio” detuvo el concierto para hacer un brindis y recalcó que a pesar de no haber pisado tierras peruanas por muchos años, “se siente como en casa”. “Ustedes me abrieron las puertas de su país, de su cultura y yo con respeto y cariño vengo a mostrarles mi arte”.

“Me acuerdo cuando salí de Colombia me dijeron, estás loco, tu música no va a llegar a otros países y cuando vine a Perú por primera vez, sentí su cariño, me di cuenta de que los sueños si se hacen realidad. Hoy estoy aquí ocho años después disfrutando de mi carrera, de tantas cosas bonitas, pero sobre todo de los mejores fanáticos”, expresó Maluma.

Estos fueron los requisitos que pidió Maluma para su concierto en Lima

El reguetonero originario de Medellín sorprendió por los pedidos que hizo para presentarse ante sus fans peruanos. Por temas de seguridad, pidió a la organización dos camionetas blindadas con escolta incluida para que pueda trasladarse sin preocupaciones, según Infobae.