Gerard Piqué molesto por las recientes declaraciones de Shakira sobre su separación

Tras su polémica separación, Shakira decidió hablar por primera vez de su ruptura con Gerard Piqué en una entrevista exclusiva con la revista Elle, en la que reveló lo duro que está siendo enfrentar este proceso y cómo está manejando la situación para no afectar a sus hijos. Durante la conversación, la barranquillera sorprendió con sus declaraciones, en las cuales contó que sacrificó su carrera por su relación y que “está viviendo la etapa más oscura de su vida”.

Aparentemente, estas afirmaciones fastidiaron al futbolista porque piensa que la cantante está aprovechando la situación para dejarlo mal parado.

¿Qué piensa Gerard Piqué sobre la entrevista de Shakira?

Según La Vanguardia, fuentes cercanas a Gerard Piqué revelaron que está muy molesto por las declaraciones de Shakira porque lo están haciendo quedar mal. De acuerdo a lo que se menciona, el futbolista imaginaba que esto iba a suceder, pero no esperó que sus hijos se vieran involucrados en ello.

“Lo que le ha parecido profundamente injusto es la sutil utilización de los dos menores en su defensa: entre líneas es fácil leer que si ella es una mamá presente, el papá no lo es tanto. Y por ahí no pasa. Todos quienes le conocen saben que, por más que alguna noche haya salido de copas, siempre ha compaginado el césped con la empresa, pero también con el cuidado de su familia: los lleva al colegio, a actividades extraescolares, de viaje y pasa con ellos todo el tiempo en que no está trabajando”, se lee en el artículo.

“Cree Piqué que Shakira emplea un lenguaje de implicaciones inversas. Esto es, mientras alguien se comporta de modo ejemplar, el otro está en las antípodas de tal conducta”, continúa la lectura.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el pasado 4 de junio. Foto: Marca

¿Gerard Piqué también dará una entrevista al igual que Shakira?

Asimismo, también se descartó la posibilidad de que Gerard Piqué brinde una entrevista para pronunciarse sobre su separación con Shakira, tras su escándalo de infidelidad.