Shakira confirma que está preparando su nuevo álbum: “Me siento creativa”

Tras su separación con Gerard Piqué, Shakira reapareció en sus redes sociales y compartió un mensaje que tiene que ver con su próximo disco musical. La artista colombiana se encuentra produciendo en un nuevo álbum y sus fanáticos están ansiosos por escuchar finalmente lo que la cantante tiene que decir a través de su música.

“ Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música, porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble ”, escribió la cantante en su publicación de Twitter.

Foto: Twitter

PUEDES VER: Gerard Piqué molesto por las recientes declaraciones de Shakira sobre su separación

Las posibles canciones del nuevo álbum de Shakira

Por ahora, Shakira ha lanzado dos canciones que posiblemente aparecerán en su nuevo álbum; ellas son “Don’t wait up” y “Te felicito”. Sobre el segundo tema, varios fanáticos especulan que está dirigido para Gerard Piqué a pesar de que esto no ha sido confirmado por la colombiana.

Por otro lado, Shakira se ha animado a colaborar con la agrupación estadounidense Black Eyed Peas en “Girl like me” y “Don’t you worry” (en el que también participa el Dj francés de música electrónica David Guetta).

PUEDES VER: Shakira revela que Alejandro Sanz se solidarizó con ella tras su mediática separación con Piqué

Shakira rompió su silencio sobre la separación de Gerard Piqué

Shakira habló sobre su separación de Gerard Piqué luego de las acusaciones de infidelidad. En una nueva entrevista de portada para la edición de octubre de Elle, la cantante de “Hips don’t lie” abordó la ruptura repentina por primera vez.