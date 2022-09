High School Musical: estos personajes de la película original aparecerán en la serie

Los miembros originales del elenco de High School Musical estarán todos juntos en esto una vez más. La producción de la cuarta temporada del programa de Disney+ está oficialmente en marcha con Monique Coleman, Bart Johnson y Alyson Reed, quienes volverán a interpretar sus papeles icónicos en la cuarta entrega de “High School Musical, el musical, la serie”.

El trío se une a los compañeros de reparto Corbin Bleu, Kaycee Stroh y Lucas Grabeel, quienes han aparecido en temporadas anteriores del programa y también regresarán para la próxima entrega.

Foto: Twitter

¿Qué actores no estarán en la nueva de temporada de la serie “High School Musical”?

Hace unos meses, tanto Hudgens como Efron publicaron fotos frente a East High en las redes sociales , lo que provocó que los fanáticos desde hace mucho tiempo sospecharan que ellos también podrían aparecer en la serie. Sin embargo, Zac, Vanessa y Ashley Tisdale, tres de las estrellas más importantes de “High School Musical”, han sido notablemente excluidos del anuncio de casting de Disney.

“ Te mentiría si dijera que hay un gran plan de Zac y Vanessa en este momento ”, dijo el productor ejecutivo Tim Federle. “ He estado trabajando en esto en silencio y lentamente durante años: mientras este programa esté al aire, no dormiré hasta que Zac, Vanessa, Ashley y Monique hagan la serie de alguna manera. Todo está en proceso, pero no aguantaría la respiración por una gran aparición en alguna temporada ″.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de “High School Musical”?

Aunque Disney+ no ha informado sobre la nueva entrega de “High School Musical, el musical, la serie”, ha prometido en un tuit del 10 de septiembre que la cuarta temporada “será más grande y mejor que nunca”, y señaló que “es ahora o nunca”.