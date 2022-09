Shakira revela que Alejandro Sanz se solidarizó con ella tras su mediática separación con Piqué

La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Clara Chía Martí generó un gran revuelo mediático en todo el mundo, por lo que la famosa pareja terminó su relación tras más de una década juntos. Ambos evitaron en todo momento declarar para la prensa española y enviaron un comunicado a través de sus redes sociales anunciando su decisión.

Tras unos meses de aquel episodio, la barranquillera habló oficialmente del fin de su relación con el defensor español y reveló sus sensaciones tras hacerse pública la noticia. La intérprete de “Loba”, “Rabiosa”, “Ojos así”, entre otras, aseguró haber estado en “pedazos”, pero gracias a sus hijos pudo seguir adelante.

Shakira revela que Alejandro Sanz se solidarizó con ella

Entre las cosas que reveló en la extensa entrevista con la revista Elle, Shakira indicó que hubo artistas que se contactaron con ella para dejarle unas palabras de apoyo. Uno de ellos fue Alejandro Sanz, quien, en medio de toda la polémica, pudo hacer llegar a la colombiana un mensaje de apoyo para que esta pueda superar las dificultades.

“Por ejemplo, Will.i.am regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite”, inició.

Shakira brindó una entrevista a la revista ELLE tras su separación con Gerard Piqué. Foto: Captura de ELLE

“ Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano . Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente”, agregó para el mencionado medio.

Shakira confirma que “Te felicito” fue dedicada a Gerard Piqué

Cuando se conoció de la separación de Shakira y Gerard Piqué, la canción “Te felicitó” cobró mayor relevancia, pues su letra parecía ser un descargo de la artista. Por ello, con Elle, la cantautora confirmó estos rumores al asegurar que su música es un canal de comunicación con el mundo.

Shakira se pronunció en redes sociales por el éxito de "Te Felicito". Foto: Instagram

“Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”, aseguró.