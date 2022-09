Khloé Kardashian se pronuncia tras el nacimiento del hijo de Tristan Tohmpson con otra mujer

Khloé Kardashian se encuentra en un especial momento tras el nacimiento de su segundo bebé, a quien concibió gracias a un vientre de alquiler; sin embargo, el proceso estuvo lleno de amargos momentos. Ella se enteró que Tristan Thompson no solo volvió a serle infiel, sino que tuvo un hijo con otra mujer.

En el primer capítulo de la segunda temporada del reality “The Kardashians”, la empresaria comentó cómo se sintió y lo difícil que fue contárselo a su familia. La primera a quien contó lo que sucedía fue a Kim Kardashian.

“Ni siquiera sé si quiero decir que ‘Tristan y yo’. Voy a tener otro bebé y obviamente es bastante privado y no quiero que esto salga a la luz ahora mismo porque quiero proteger mi salud mental y de la (madre) sustituta. Ha sido mucho por lo que he tenido que pasar, todo al mismo tiempo” , comentó Khloé.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson dejan de lado sus problemas de pareja y saludan a su nuevo hijo. Foto: Hulu/The Kardashians

PUEDES VER: Khloé Kardashian y Tristan Thompson estarían esperando su segundo hijo

Khloé Kardashian reveló que ya había realizado una transferencia de embriones cuando se enteró del nacimiento del hijo de Tristan con una mujer que conoció en su fiesta de 30 años:

“Se supone que es un momento emocionante y solo es una experiencia diferente, pero el tiempo corre y yo sigo ocultando mi cabeza bajo la arena, pero eso no hace nada”, agregó.

Luego, precisó que ya se sentía capaz de hablar sobre ello.

Khloé Kardashian se fortalece en sus 2 hijos

La artista ha demostrado su lado más fuerte y ahora está concentrada en su nuevo bebé. Khloé Kardashian narró que su mayor fortaleza son sus hijos y que ya se siente capaz de “disfrutar” su vida.

“Desde diciembre, ha estado esta nube oscura que se pone sobre mí. Cada día me he sentido deprimida y triste. Ahora que mi hijo está aquí puedo seguir adelante, puedo disfrutar. Es como si hubiera cerrado ese capítulo y terminado con este trauma. Ahora puedo comenzar el proceso de sanación, ahora puedo empezar a disfrutar de mi vida con dos hijos”, aseguró.

Khloe Kardashian dio la bienvenida a su segundo hijo. Foto: TikTok/Tusister_Jurissa

¿Quién es la mujer que tuvo un hijo con Tristan Thompson?

Se trata de Maralee Nichols, una modelo que denunció a Tristan Thompson de no pasarle manutención y de no tener interés en conocer a su hijo.

“A pesar de los informes de noticias que indican lo contrario, Tristan Thompson no ha hecho nada para apoyar a su hijo . Él no ha hecho ningún intento de conocer a su hijo ni ha brindado ninguna ayuda financiera” , indicó Harvey Englander, abogado de la también influencer, para el portal Page Six.

Como se sabe, el basquetbolista tiene la obligación de pagar US$ 40.000 a las madres de sus tres hijos: Khloé Kardashian, Jordan Craig y Maralee Nichols.

Maralee Nichols habló por primera vez sobre su relación con Tristan Thompson. Foto: composición/ E! News/ La República

Las disculpas de Tristan Thompson

Al comprobarse la paternidad, Tristan Thompson publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le pide perdón a Khloé Kardashian.

“Khloé, no te mereces esto, no mereces que te rompa el corazón ni te haya humillado, no te mereces la manera en la que te he tratado durante estos años. Mis actos no van con la manera en la que te veo, tengo todo el respeto y amor por ti, independientemente de lo que puedas pensar. De nuevo, estoy muy arrepentido”, dijo.