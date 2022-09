Camilo es uno de los cantantes más queridos actualmente; sin embargo, pasó uno de los momentos más incómodos en su carrera musical en una de sus presentaciones, pues estuvo a punto de ser retirado de su propio evento.

Todo ocurrió cuando el intérprete tenía programado un show en el Amway Center en Orlando, Florida, y un miembro de seguridad no logró reconocerlo y casi lo retiran del lugar. Tras esta bochornosa experiencia, el esposo de Evaluna se pronunció y explicó con detalles cómo pasó el incidente.

¿Qué pasó con Camilo en su concierto?

En sus redes sociales, Camilo contó qué ocurrió en el concierto de Florida, en el que casi fue retirado del lugar.

“Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando, y me dice en inglés: ‘¿Dónde está tu escarapela?’, le digo yo: ‘No tengo’, y me dice: ‘¿Por qué no tiene? Usted no puede estar acá’ “, explicó.

Miembro de seguridad no reconoció a Camilo

Asimismo, sorprendió al mencionar que uno de los miembros de seguridad le pidió su identificación porque no lo había reconocido y no le creyó cuando le dijo que era el cantante que se iba a presentar en el evento.

“Le digo: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’ y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto” , explicó.

Finalmente, luego de haber sido ayudado por su producción, Camilo mostró al guardia que casi lo retira del show saludándolo a puño cerrado y diciéndole que “ya es parte de ‘La Tribu’ (el club de fans del colombiano)”.