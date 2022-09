Shakira revela cómo le afectó su separación de Piqué: “Solo quería quedarme en la cama”

Shakira habló por primera vez sobre su separación de Gerard Piqué. La cantante colombiana brindó una entrevista exclusiva para la revista Elle, en la que cuenta cómo le afectó el fin de su relación con el futbolista español, la situación que atraviesa con sus hijos y el sacrificio que hizo por él hasta el punto de dejar su carrera musical a un lado.

¿Cómo se sintió Shakira tras separarse de Piqué?

La intérprete de “Te felicito” revela que los primeros días, luego de oficializar su separación, sintió que le faltaban fuerzas para continuar adelante, pero se refugió en su trabajo. Cuenta que la música le salvó para afrontar esa difícil etapa.

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, sostuvo.

“En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones”, expresó Shakira.

Shakira sacrificó su carrera por Gerard Piqué

En otro momento, la famosa colombiana confiesa que sacrificó su carrera musical por Gerard Piqué, por ese motivo considera que hizo todo lo que pudo para mantener su relación con el futbolista.

“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España. Fue un acto de amor. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”, explicó.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Es la etapa más oscura de mi vida”, agregó Shakira.

¿Cómo Shakira afronta el escándalo por su separación de Piqué?

Shakira afirmó que le incomoda el acoso de la prensa, pues no puede llevar una vida tranquila con sus hijos, como ir a comer un helado o pasear por el parque.

“Tengo un paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Así que es difícil”, explicó.