¿Iker Casillas quiere acercarse a Shakira? Surgen rumores de un posible romance entre ambos

¿Una nueva oportunidad en el amor? Todo indica que Shakira se está reponiendo del mal momento que le tocó vivir tras el escándalo que desató su separación de Gerard Piqué. Tras hacerse virales las fotos del padre de sus hijos con su nueva pareja, han aparecido nuevos rumores que vinculan a la cantante con uno de los colegas de su expareja: Iker Casillas.

¿Qué desató los rumores de romance entre Iker Casillas y Shakira?

Shakira e Iker Casillas tienen algo en común: ambos han tenido separaciones bastante escandalosas en los últimos años. Desde que el exjugador terminó su matrimonio con la presentadora Sara Carbonero, anda más activo en las redes sociales.

Por ello, el programa “Socialité” no dudó en informar que la figura del fútbol español había empezado a seguir a la intérprete de “Si te vas” desde su cuenta de Instagram. Si bien la artista no le ha devuelto el follow al ex deportista, las prensa internacional de espectáculos ha señalado que esta puede ser una señal de que Casillas está interesado en acercarse románticamente a Shakira. No obstante, ninguno de los involucrados ha hablado al respecto.

El jugador de fútbol tiene a Shakira en su lista de seguidos. Foto: Iker Casillas/ Instagram

Shakira dejó su carrera musical en segundo plano por Piqué

En la entrevista que concedió recientemente, Shakira reveló que ser mamá significó una contundente pausa en su carrera musical. La cantante aclaró que tomó esta decisión porque quería cuidar a los hijos que tiene con Gerard Piqué y estar presente para ellos:

“Cuando tuve a mi primer hijo, Milan, lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Incluso, recuerdo darle el pecho en ‘La voz’. Una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes (...) tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano”.

Finalmente, aclaró que se mudó a España para que el jugador pudiera continuar con su profesión: “Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España para apoyarlo. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente. Tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”.