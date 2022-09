Armie Hammer se ha convertido en protagonista de uno de los más grandes escándalos de Hollywood en los últimos años. Cuando estaba en la cima de su carrera, gracias a sus diferentes caracterizaciones en exitosas películas de la industria, el protagonista de “Call me by your name” fue acusado de canibalismo y hasta de violación sexual.

Esta polémica, en la que se vio envuelto el artista y que lo llevó a alejarse del mundo del entretenimiento, ha vuelto a resurgir a raíz del estreno del documental de Discovery+, titulado “House of Hammer: secretos de familia”.

¿Quién es Armie Hammer?

Armie Hammer es un famoso actor estadounidense, conocido por haber participado en películas como “The social network”, “El llanero solitario”, “The man from U.N.C.L.E.”, “Mine”, “J. Edgar” y “Call me by your name”, en la que compartió escenas con Timothée Calamet.

Armie Hammer trabaja como vendedor en el Morritt's Resort en las Islas Caimán. Foto: TMZ

Acusaciones de violación y tendencias caníbales

El año 2020, se difundieron una serie de conversaciones de Instagram entre Hammer y una mujer. En dichos mensajes, el actor hablaba sobre sadomasoquismo y otras referencias sexuales en torno al canibalismo.

El actor lo negó todo y aquel año confirmó su separación de Elizabeth Chambers, su esposa y madre de sus hijos.

Posteriormente, sus exparejas, Courtney Vucekovich, Julia Morrison y Paige Lorenze, aseguraron haber sufrido abuso sexual. Y, sumado a ello, una joven de nombre Effie Angelova dio un nuevo testimonio, en el que acusó expresamente al intérprete de violación sexual.

Más tarde, el protagonista de “J. Edgar” ingresó a una clínica de rehabilitación por sus adicciones al sexo, las drogas y el alcohol. Su tratamiento concluyó en diciembre del 2021.

Autoridades de Los Ángeles investigan al actor tras la acusación. Foto: AFP

Poco después, en julio de este 2022, se reveló que Armie Hammer trabaja como vendedor de multipropiedades en las Islas Caimán, ubicadas en El Caribe.

Sobre “House of Hammer: secretos de familia”

“House of Hammer: secretos de Familia”, documental de Discovery+ estrenado el 2 de septiembre, narra los escándalos que involucran a Armie Hammer y otros miembros de la acaudalada familia.

En la serie, Morrison y Vucekovich, dos de las presuntas víctimas, narran las traumáticas experiencias que vivieron. Para sustentar sus declaraciones, ambas presentaron capturas de los mensajes de texto y grabaciones que les enviaba el actor estadounidense.