Mon Laferte: ¿por qué la intérprete de “Tu falta de querer” abandonó la secundaria a los 13 años?

Gracias a su increíble voz y nivel de interpretación, la cantante y activista chilena Mon Laferte goza de una exitosa carrera musical en la actualidad. Sin embargo, su pasado no tiene tantos brillos como ahora, ya que de pequeña sufrió el abandono de su padre y tuvo que afrontar diversos problemas económicos que de alguna manera afectaron su vida.

Para la cuatro veces ganadora del Grammy Latino, cantar siempre ha significado una oportunidad de desconectarse del mundo y ser feliz, por eso, a los 13 años de edad decidió, por cuenta propia, que ya era momento de encaminar su carrera musical.

¿Por qué Mon Laferte abandonó la secundaria?

En una entrevista con el mexicano Yordi Rosado, Mon Laferte habló sobre lo difícil que fue su etapa estudiantil. “Entré a primero medio y era un desastre, la verdad. Súper desordenada, no quería estudiar, no iba a clases. Incluso vendía marihuana en la escuela. Ese año fue horrible porque entré a una escuela de mujeres, que era en donde solo aceptaban a las chicas que no entraban a ninguna parte, o sea, los casos perdidos”, explicó.

Mon Laferte ha ganado múltiples premios. Foto: Mon Laferte/Facebook

La cantante recordó que, cuando aceptó repartir los cigarros de cannabis, se los escondía dentro de las calcetas y amarraba en su bota un candado para poder protegerse en caso de que quisieran hacerle algo. Por suerte, las autoridades del colegio nunca la llegaron a descubrir, aunque de todas maneras ella decidió dejar el colegio debido a que se le presentó la oportunidad de trabajar cantando en una campaña política.

“Yo dije: ‘En la escuela me está yendo horrible, solo voy a pelearme y a vender mota; no tengo nada más que hacer ahí’. Entonces encontré este trabajo con la música y simplemente me fuí”, confesó la artista con nostalgia.

Mon Laferte es una de las cantantes chilenas más reconocidas en el ámbito internacional. Foto: Mon Laferte/Facebook

En dicho trabajo, comenzó ganando aproximadamente uno o dos dólares por aparición, que en ese entonces era dinero suficiente para poder comer pan diariamente y cubrir algunos gastos de la casa. Además, durante los tres meses que duró su contrato conoció a muchas personas que después le permitieron presentarse en bares y restaurantes. Así, poco a poco, emprendió su carrera artística.