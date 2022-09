Brad Pitt se lanza como escultor y presenta sus obras en Finlandia: “Esto es un mundo nuevo”

Brad Pitt exhibió por primera vez sus esculturas, revelando así que, además de ser una estrella de Hollywood, también tiene vena para las bellas artes.

Esto lo hizo como parte de una muestra colectiva llamada We, junto con el rockero australiano Nick Cave y el artista Thomas Houseago. Las piezas serán exhibidas en el Museo de Arte Sara Hildén en Tampere (Finlandia) hasta el 15 de enero.

Las esculturas de Brad Pitt

El protagonista de “Legends of the fall” (Leyendas de pasión) presentó nueve obras. La primera, “House a go go”, la creó en 2017. Es una casa hecha de corteza de árbol, de 46 centímetros de alto, cuyas partes se unieron con cinta adhesiva.

Brad Pitt exhibió su obra en el museo finlandés Sara Hilden Art. Foto: BradPittPlanB/Twitter

Otra pieza, esta vez de gran tamaño, parece inspirarse en la escena del congelamiento en carbonita de Han Solo (Harrison Ford) en la película “Star Wars: episodio V - el Imperio contraataca”.

Se trata de una caja de bronce de la que sobresalen rostros, manos y pies. Según Brad Pitt, representa un ataúd con necesidades enterradas que buscan una salida desde algún lugar y de alguna manera.

Brad Pitt exhibió su obra en el museo finlandés Sara Hilden Art. Foto: BradPittPlanB/Twitter

Finalmente, otra obra que llama la atención es “Aiming at you I saw me but it was too late this time” (Apuntando a ti, me vi, pero ya era demasiado tarde), del 2020.

Es una escultura de yeso colgada a la pared que representa un tiroteo entre ocho figuras.

Brad Pitt exhibió su obra en el museo finlandés Sara Hilden Art. Foto: BradPittPlanB/Twitter

PUEDES VER: Sharon Stone revela que su novio terminó la relación porque no se quiso poner bótox

¿Qué dijo Brad Pitt sobre sus esculturas?

“Esto es un mundo nuevo y nuestra primera vez. Se siente bien”, declaró Brad Pitt a los medios durante la inauguración de la muestra. En otro momento, explicó al portal finlandés Yle que su obra es una autorreflexión sobre el fracaso de sus relaciones, como su divorcio de Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en dónde he lastimado a otros y en los momentos que han salido mal”, manifestó.