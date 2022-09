Adam Levine niega infidelidad, pero reconoce que “cruzó la línea”: “Nunca lo haré de nuevo”

¡No se quedó callado! Adam Levine protagoniza un escándalo por presunta infidelidad a su esposa, Behati Prinsloo, luego de que la modelo Sumner Stroh afirmara que tuvo una relación con el artista y que este tenía la intención de llamar a su futuro hijo como ella. El intérprete de “This love” se ha pronunciado en sus redes sobre el tema. Esto es lo que dijo.

¿Cómo surgieron los rumores de infidelidad?

Adam Levine se ha hecho viral en las últimas horas tras las declaraciones de la influencer Sumner Stroh, quien mostró una serie de conversaciones que tuvo con el cantante por aproximadamente un año. La modelo contó cómo surgió su romance:

“Era muy joven, ingenua, no estaba en la escena artística como lo hago ahora y, francamente, me sentí un poco explotada. Era muy manipulable. Estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Nos frecuentamos por alrededor de un año ”.

Eso no fue lo único que contó Stroh. Más adelante, mostró la foto del mensaje en el que Levine le consultaba si podía nombrar a su hijo próximo a nacer como ella: “Pregunta seria, voy a tener otro bebé y, si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? Es algo serio”.

Modelo expone a Adam Levine. Foto: captura de TikTok/@sumnerstroh

Adam Levine: “Asumo toda la responsabilidad”

Durante la mañana del martes 20 de septiembre, Adam Levine lanzó un comunicado desde sus redes sociales. El intérprete de “Animals” dijo que, si bien no había sido infiel, sí había coqueteado mediante mensajes con otras personas.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura. Sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. Me he ocupado de eso y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, escribió.

A pesar de que no mencionó directamente a Sumner Stroh, asumió la culpa por el escándalo: “Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos ”.