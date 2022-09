Ezra Miller se hace llamar Jesús, construyó un altar y exigió que Susan Sarandon lo adore

Ezra Miller sería presa de delirios mesiánicos que lo habrían llevado a exigir a Susan Sarandon, una de las grandes estrellas de Hollywood, le rinda ofrendas en un altar que construyó en su granja de 95 acres en Vermont (Estados Unidos), bautizada como “The mountain” (la montaña).

Todo esto salió a la luz en un explosivo informe de Vanity Fair, publicado el 18 de setiembre, que cita a testigos que aseguran que el actor de la saga mágica de “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”), además de expresar comportamientos abusivos se refiere a sí mismo como Jesús y el diablo.

¿Ezra Miller armó su propio culto?

Desde 2020, Ezra Miller viene demostrando un comportamiento errático. Una de las acusaciones más graves es sobre Tokata Iron Eyes, una activista indígena no binaria que se hace llamar Gibson. El actor habría cometido abuso físico y psicológico, además de orillarla a abandonar su hogar y estudios.

A pesar de la denuncia de sus padres, la joven al tener 18 años decidió seguir a la estrella de Hollywood a su granja, lugar donde también vive una madre con sus tres niños pequeños.

Las fuentes de Vanity Fair señalan que en “The mountain”, Ezra Miller construyó un altar con balas, drogas y figuras de The Flash. “Muchas veces hace que las mujeres pongan sus teléfonos celulares en el altar cuando entran y otras ofrendas”.

El testigo agregó: “Ezra exigió que Susan Sarandon viniera a rendir homenaje a su altar porque no lo invitó a una cena”.

Tokata Iron Eyes es la activista indígena a la que Ezra Miller habría manipulado desde los 12 años. Foto: Page Six

¿Ezra Miller se considera el Mesías?

Según Vanity Fair, Ezra Miller creó una fantasía en la cual también involucró a su personaje de DC Comics. “(Él) afirmaba que Flash es el que une los multiversos, al igual que Jesús”.

“Ezra es Jesús, y Tokata es una diosa araña nativa americana apocalíptica, y se supone que su unión provocará el apocalipsis”, señala otro testigo.