¿Cómo fue el terrible accidente que sufrió Eugenio Derbez y cuál es su estado de salud actual?

Eugenio Derbez reapareció en sus redes sociales luego de sufrir un accidente que lo alejó de las cámaras. A través de un ‘en vivo’ vía Instagram, el actor mexicano reveló detalles de su accidente y el cómo se va recuperando.

La estrella de “La familia P. Luche” comentó que tuvo una intervención quirúrgica que lo ha dejado con fuertes dolores. “Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido”, dijo el ganador del Óscar por la película CODA.

“Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, continuó.

Así fue el accidente de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, de 61 años, contó que su lesión fue debido a un juego virtual. El actor mexicano narró que se puso a competir con su hijo en el escenario irreal, que consistía en un edificio. De pronto, tropezó y, según el juego, cayó desde la parte más alta de la construcción.

“Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche, regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido”, contó.

Debido al accidente, la estrella de “La familia P. Luche” se fracturó varios huesos y tuvieron que ponerle 20 tornillos para acomodar su hombro y brazo, según reveló su esposa Alessandra Rosaldo.

Derbez demostró la gravedad de la lesión al mostrar la radiografía de su brazo. Los fanáticos del actor le desearon una pronta recuperación a través de mensajes de aliento.

¿Cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo también confesó que su esposo Eugenio Derbez se ha vuelto muy sensible después del accidente que casi le quita la vida. Esto lo confirmó el actor mexicano diciendo: “El accidente me volvió más sensible, lloro por todo”.

Por último, detalló a sus fans que probablemente el actor no recupere totalmente la movilidad de su brazo y que su recuperación tardará de entre seis meses a un año en su rehabilitación.

”Me dijeron que no es seguro que recupere el movimiento al cien hasta que veamos cómo evoluciona todo y que la recuperación será larga, pero bueno es lo que es”, finalizó.