Kourtney Kardashian: ¿por qué sus fanáticos especulan que puede estar embarazada?

Kourtney Kardashian es una figura interesante en el vasto grupo de famosos de Estados Unidos. La empresaria es la mayor de sus hermanas y se hizo popular por su peculiar relación con Scott Disick, noviazgo que fue mostrado con todos sus problemas en “Keeping up with the Kardashians”.

Ahora, la personalidad de televisión lleva otra vida. Está casada con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Esta pareja ha acaparado las portadas de diferentes medios internacionales, ya que se rumorea muy fuertemente sobre un posible embarazo de la mayor de las Kardashian.

¿Por qué los seguidores de Kourtney Kardashian creen que está embarazada?

La empresaria hizo estallar internet cuando publicó una foto suya agarrándose la pancita. La imagen es un selfi que posteó en Instagram el sábado 17 de septiembre. Es parte de una serie de fotografías en bikini para su nueva marca Lemme.

Rápidamente, los seguidores de Kourtney Kardashian se preguntaron si estaba esperando un bebé de Travis Barker.

Publicación de Kourtney Kardashian que despertó el interés de sus fanáticos. Foto: Kourtney Kardashian/Instagram

Los comentarios de los seguidores de Kourtney Kardashian

Algunos usuarios de Instagram cuestionaban el porqué del gesto con su cuerpo. “Detente, pensé que estabas agarrando a tu bebé”, comentó uno. “¿Embarazada de Travis? ¡Mi Kardashian favorita!”, dijo otro fan. “¿Por qué te estás agarrando la pancita? Amo el gesto, pero estás llamando la atención de mentes curiosas”, escribió uno de sus seguidores.

Mientras algunos fanáticos especulaban sobre el embarazo de Kourtney Kardashian, otros la aplaudieron por mostrar su ‘verdadero’ cuerpo sin ningún tipo de filtro. Esto por la tendencia de las celebridades, incluyendo algunas de las Kardashian, de usar bastante edición en sus fotografías.