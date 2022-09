Eugenio Derbez reapareció en una transmisión de 17 minutos en su Instagram, realizada el 18 de septiembre. Durante el directo comentó los detalles del accidente que sucedió el último 29 de agosto, y las consecuencias que trajo. Entre ellas tener 15 fracturas y pasar las dos primeras semanas sedado a causa del dolor.

¿Qué causó el accidente de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez hace un análisis de su accidente para explicar si este traía consigo un mensaje para que cambie su vida porque, según dijo, su ritmo de trabajo solo le había permitido estar en su casa dos veces en un periodo de seis meses.

“A pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series, me sentía un poco ahogado, como en la cárcel, porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, afirmó el actor de “No se aceptan devoluciones”.

En esa línea, pasó a explicar a detalle cómo ocurrió todo mientras utilizaba un visor de realidad virtual.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo y empuja mi hueso, lo que provoca que se saliera y rompa todo, menos la piel”, relató.

¿Por qué Eugenio Derbez no pudo ser operado de emergencia?

Asistido por su esposa, Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez mostró una radiografía de su hombro y todas las complicaciones que presentó para su recuperación.

“El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas” , así que el actor tuvo que permanecer una semana completa con el hombro dislocado.

El médico le explicó que tenía que abrir y reconstruir todo como un rompecabezas. “Querían hacerme un reemplazo de hombro” , dijo Eugenio Derbez y señaló que el riesgo en esta intervención era que su cuerpo lo rechace.

Finalmente, el actor mexicano informó que se le realizó otra intervención en la que se colocó 20 tornillos, y que su recuperación podría tardar varios meses, hasta un año.