Músico de Avril Lavigne no deja de pensar en la comida peruana: “Ceviche, canchita, Inca Kola...”

¡No supera la sazón peruana! Han pasado dos semanas desde que Avril Lavigne se presentó en un multitudinario concierto en nuestro país y tal parece que, así como muchas otras personas, sus músicos han quedado encantados con nuestra gastronomía.

A través de las redes sociales, un usuario expuso al bajista de la intérprete de “Complicated” y mostró una de sus publicaciones en la que elogia los deliciosos potajes que probó en Perú: “Ya pasaron como dos semanas y el bajista de Avril Lavigne no deja de pensar en la comida peruana”.

¿Qué dijo el músico de Avril Lavigne?

En sus historias de Instagram, el bajista de Avril Lavigne, Matt Reilly, expresó su admiración por la comida peruana, como el ceviche, arroz con mariscos y la Inca Kola. Además, aseguró que es de las comidas más ricas que ha probado en su vida.

“Me encanta ver el post de recuerdo de Lima. Me encantó mi tiempo allí. Ceviche, canchita, Inca Kola. Además, no es mentira, el arroz con mariscos fue probablemente lo mejor que probé en toda mi vida ”, expresó en una de sus historias.

“Rappi no me entrega en los EE. UU. desde Lima... Necesito un plan de respaldo”, escribió en otro post.

Músico de Avril Lavigne encantado con la comida peruana. Foto: Twitter

El saludo de Avril Lavigne al público peruano antes de su concierto

Avril Lavigne recibió el cariño del público y les dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Perú so excited to see you tonight! (¡Perú, tan emocionada de verlos esta noche!)”, escribió la artista.

Avril Lavigne dará un concierto en Lima, Perú este 5 de septiembre. Foto: Instagram/Avril Lavigne

¿Cuáles fueron las exigencias de Avril Lavigne?

En el comunicado que envió Press Management & Booking para detallar algunos pormenores que requiere la artista Avril Lavigne, se puede conocer que legará con 30 personas en total, que son su banda musical, ingenieros de sonido, ingenieros de luces, asistentes de producción, seguridad y manager.

Además, pidió que los ambientes de sus habitaciones y camerinos no tengan ningún olor en especial, ya que prefiere que sea neutro. Asimismo, aprovechó en puntualizar que su alimentación debería ser orgánica y que los tengan hidratados todo el tiempo.