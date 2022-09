Zac Efron: ¿qué reveló sobre los cambios en su rostro y su fracaso en Tinder?

Zac Efron regresó con fuerza al mundo de Hollywood y decidió contar las situaciones complejas que debió afrontar en los últimos años. Es importante recordar que el actor se mudó a Australia para llevar una vida más tranquila, alejado de la presión del mundo del espectáculo.

El recordado ‘Troy Bolton’ marca su retorno al cine con la película bélica “The Greatest Beer Run Ever”, que se estrenará en Apple TV+ el 30 de septiembre.

¿Qué le ocurrió en el rostro a Zac Efron?

Zac se convirtió viral en redes sociales cuando se hicieron públicas unas fotos de su rostro, mostrando evidentes cambios. El intérprete fue objeto de burlas y se generaron todo tipo de especulaciones sobre un supuesto abuso del bótox .

Después de meses de guardar silencio, Efron le negó categóricamente a “Men’s Health” haberse inyectado botox o haberse sometido a cualquier procedimiento quirúrgico.

El protagonista de “High School Musical” contó que los cambios en su rostro se debieron a la fractura de la mandíbula que sufrió. Él relató que corría por su casa cuando se resbaló y se golpeó con una fuente de granito, lo que le ocasionó severas heridas y un desmayo. Cuando despertó tenía el “hueso de la barbilla colgando”.

Zac tuvo que someterse a una cirugía de reconstrucción del rostro y la recuperación larga que padeció provocó que sus músculos faciales se agrandaran, por lo que se vio obligado a rehabilitarse con un fisioterapeuta para disminuir el crecimiento.

“Si valorara lo que otras personas piensan de mí, definitivamente no podría hacer este trabajo”, aceptó Efron.

¿Por qué Zac Efron no tuvo éxito en Tinder?

El ídolo juvenil puede ser un rompecorazones en el mundo del cine, pero en la vida real es mucho más relajado. En la entrevista con “Men’s Health” admite que se “está centrando en la realización personal”, y que la mujer ideal llegará “cuando menos lo espere”.

Zac Efron revela las causas de su nueva apariencia física. Foto: composición LR/ @ZacEfron / Instagram

Pese a esto, confesó que las citas son “toda una pesadilla” y que ha usado aplicaciones como Tinder para conocer chicas, pero nada ha funcionado.