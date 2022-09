Sobrino de Ricky Martin habla por primera vez y ratifica denuncia de abuso sexual

Ricky Martin ha tenido que dejar a un lado su carrera musical para afrontar acusaciones legales luego de que su propio sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, lo denunciara por segunda vez por supuesto abuso sexual cuando este solo era un niño de 12 años. En primera instancia, la justicia de Puerto Rico le dio la razón a la defensa del cantante boricua y hasta designó protección para su persona.

El caso parecía estar cerrado, pero esta semana el propio joven inculpó nuevamente a su famoso tío por los mismos delitos. Por ello, el programa “Siéntese quien pueda” buscó al denunciante, que hasta el momento no había dado la cara, para conocer su propia versión lejos de los tribunales.

Sobrino de Ricky Martin habla por primera vez

Dennis Yadiel Sánchez fue abordado a las afueras de su casa y ratificó la denuncia de abuso sexual contra Ricky Martin al afirmar que existe nueva evidencia. Asimismo, descartó que no puede dar muchos detalles del caso mientras duren las indagaciones de las autoridades correspondientes.

“La división de delitos sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora abrió una investigación por la evidencia que hemos presentado y todo lo que ha sucedido, desde que yo tenía 12 años. Realmente no puedo hablar porque hay una investigación abierta, pero yo sí deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se haga justicia en un tribunal”, indicó.

Dennis Yadiel Sánchez asegura contar con todo el apoyo de su familia

El autor de las fuertes denuncias contra Ricky Martin también señaló que, pese a la información de la prensa, cuenta con el respaldo de su familia de cara a este caso. Asimismo, Dennis precisó que existe nuevas pruebas, la cual podría cambiar el rumbo de los hechos y que esta ya está en mano de la Policía de investigación.

“No es fácil para mí y no es fácil para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad. Cuento con el apoyo de toda mi familia, de todo el mundo. A mí me encantaría decir toda la verdad, pero no me dejan y cuando se resuelva todo, salga toda la evidencia y se resuelva, yo podré hablar”, agregó.