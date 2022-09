Shakira y Gerard Piqué se reencontraron el último 15 de septiembre para tratar temas referentes a su separación y la custodia de sus dos menores hijos. Poco se ha comentado sobre los detalles de la reunión, pero lo que ha quedado claro es que la cantante salió de la negociación con un semblante distinto al del futbolista.

Según imágenes proporcionadas por medios españoles, el defensa central del FC Barcelona habría salido furioso del encuentro y, en su camino, evitado dar declaraciones a la prensa. En tanto, Shakira apareció ante cámaras muy sonriente una hora después y hasta saludó a sus fanáticos que se hallaban en el lugar.

Este episodio surge en medio de que la autora de “Te felicito” lleve varios meses tratando de trasladar a sus descendientes a Miami; sin embargo, el futbolista ya ha dado a conocer su desaprobación sobre esta idea.

Gerard Piqué sale enfadado de reunión con Shakira

De acuerdo a fuentes del periódico La Vanguardia, intentaron convencer al deportista de que se quedara, pero, al parecer, estaba cansado de lo mucho que se está alargando el proceso legal tras varios meses de negociaciones y cláusulas con las que no está de acuerdo.

Shakira se quedó una hora más junto a sus abogados y los de su expareja tratando de llegar a un acuerdo. El encuentro se suscitó en el despacho de letrados de Piqué en Barcelona.

Shakira y Gerard Piqué se reúnen para conciliar

El último jueves 15 de septiembre, Shakira y Gerard Piqué se reunieron junto a sus abogados para llegar a un acuerdo por la custodia de sus dos menores. De no llegar a un acuerdo, la dupla se verá enfrentada en los tribunales.

Se conoce que ‘Shaki’ desea mudarse junto a sus pequeños a los Estados Unidos; no obstante, el futbolista no estaría dispuesto a aceptar tal condición, puesto que no quiere que sus hijos estén alejados de él.