Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: ¿qué es lo que se sabe sobre un presunto romance entre ambos?

Nadie se lo veía venir. Gigi Hadid y Leonardo DiCaprio estarían iniciando una sorpresiva relación amorosa. Fuentes cercanas a la pareja le dijeron a Page Six que están “tomando las cosas con calma”. Esto luego de que salieran fotos de ellos juntos muy cariñosos en un club nocturno .

La modelo y el intérprete fueron vistos Nueva York, en medio de las celebraciones de la Semana de la Moda. Si bien ninguno ha salido a aclarar los rumores de un supuesto amorío, amigos de Gigi y Leo le revelaron a People que “todo parece estar yendo muy bien entre ambos”.

“Se están conociendo”, compartió una fuente a la revista, “ Leo definitivamente está interesado en Gigi ”, señaló la fuente. Pese a esto, aseguró que aún no son novios.

¿Cómo se habrían conocido Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid?

El romance entre ambos habría nacido luego de varias salidas en grupo, debido a que tienen amigos en común. “ DiCaprio no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones ”, dijo una fuente a Page Six. “ Él no salta de una relación a otra. Se lo están tomando con calma ”.

¿Dónde fueron captados juntos, Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid?

La influencer y el actor estuvieron el sábado por la noche en una fiesta exclusiva en Soho. Y de acuerdo a People, la pareja compartió varias salidas la semana pasada, pero todavía siguen “conociéndose”.

En las fotografías virales de ellos juntos en una fiesta posterior a la Semana de la Moda de Nueva York, aparecen teniendo una conversación íntima. Mientras, DiCaprio toma de la mano a Hadid.

¿Cuál fue la última novia de Leonardo DiCaprio?

El presunto romance de Leonardo y Gigi se estaría dando después de 15 días de que se revelara que la estrella de “Titanic” se había separado de Camila Morrone , solo unos meses después de que la actriz cumpliera 25 años.

Morrone admitió en una entrevista de 2019 con Los Angeles Times que se sentía frustrada por la atención de los medios a la diferencia de edad entre ellos.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se llevaban 23 años de diferencia. Foto: TMZ

“Hay tantas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad. Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir”, aseveró la también modelo.

De confirmarse el romance, el ganador del Oscar estaría ampliando su rango de edad al momento de elegir pareja después de ganarse la reputación de terminar las cosas con sus novias cuando llegan a los 25 años.