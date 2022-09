Zac Efron explica las razones de su cambio físico y revela que se obsesionó con su apariencia

Zac Efron reapareció y reveló los motivos de los notables cambios en su rostro. En las últimas semanas, se especuló que el actor de “High School Musical” se habría sometido a una cirugía estética tras aparecer con un nuevo aspecto físico.

Zac Efron interpretó a Troy Bolton en la película High School Musical | Foto: Disney Channel

¿Qué dijo Zac Efron?

Zac Efron se mantuvo alejado de las cámaras durante los últimos meses y regresó al foco mediático por el radical cambio en sus facciones, las que habrían aumentado considerablemente en volumen.

El artista se confesó en una entrevista para la revista Men’s Health y aseguró que su nueva apariencia se debe a un accidente doméstico. Zachary David Alexander, más conocido como Zac Efron, refirió que sufrió una fractura de mandíbula y se sometió a un proceso de rehabilitación, lo que ocasionó un crecimiento en sus músculos faciales.

Zac Efron, el protagonista de "High School Musical" contó los motivos de su cambio físico. Foto: AFP

Zac Efron sufre de depresión

El intérprete de Troy Bolton en el musical juvenil explicó los problemas de salud que padeció durante los años 2017 y 2019. El actor sostuvo que se obsesionó con su físico luego de culminar el rodaje de la exitosa serie “Baywatch”.

El estadounidense de 34 años se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento y dietas estrictas; debido a ello, se dislocó algunas articulaciones, se rompió ligamentos, sufrió de insomnio y entró en depresión.