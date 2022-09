¿Shakira tiene un hijo con Santiago Alarcón?: los argumentos del presunto primogénito de la cantante

La farándula internacional se volvió a remecer luego que desde Colombia un joven asegurara que es hijo de Santiago Alarcón y nada más y nada menos que de Shakira. El hombre, de nombre Pedro, se presentó hace algún tiempo ante el actor cafetero para reclamar por su paternidad, acusarlo de haberlo dado en adopción en 1992 cuando era niño y de exigir una millonaria suma por concepto de daños y perjuicios.

Sin embargo, cientos y miles de seguidores de la estrella de la música y del intérprete aseguran que estas versiones no tienen fundamento alguno. Por ello, el protagonista de esta noticia apareció recientemente en un medio de su país natal para contar su verdad, reafirmar su versión y exponer los argumentos que respaldan su declaración.

Los argumentos del presunto primogénito de Shakira y Santiago Alarcón

En primer lugar, Pedro aseguró tener un recuerdo de cuando tenía 4 años, en el que asegura que Santiago Alarcón y unos amigos lo acosaron y hasta lo atacaron físicamente. Asimismo, el joven aseguró que a los 12 o 13 años, sus padres adoptivos vieron al supuesto padre biológico en la serie “El man es Germán” y comentaron sobre su paternidad.

“Hay un recuerdo de cuando tenía 4 años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me habló duro, me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Mucho tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie ‘El man es Germán’, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, indicó en un inicio.

Otro fundamento que asegura el protagonista de esta polémica es que cuando tenía 13 años, su papá adoptivo lo llevó a conocer a su padre a raíz de su fama en la televisión y la reacción nerviosa del actor le daría a entender que todo es verdad.

“Él llegó, me miró de arriba abajo, no sé cómo me reconoció, reconoció a mi papá. Yo tenía como 13 años, se puso verde, morado, amarillo y se fue corriendo”, añadió.

Pedro aseguró que su supuesto padre lo amenazó de muerte

Pedro también relató que durante una presentación teatral de su supuesto padre logró burlar la seguridad del establecimiento para poder encarar al actor, pero que este terminó amenazándolo de muerte.

Presunto hijo de Shakira y Santiago Alarcón aparece por primera vez. Foto: composición LR/ @Shakira / @SantiagoAlarcón / Instagram

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los 4 años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, expuso.