Supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón aparece públicamente y niega ser un estafador

Shakira parece no salir de una polémica para rápidamente ingresar a otra. Esta vez la colombiana recibió una impactante noticia desde su país natal cuando un joven aseguró ser su hijo y de Santiago Alarcón. El propio actor cafetero afirmó que este hecho viene desde hace algunos años, cuanto dicho sujeto le escribió un mensaje para presentarse como su descendiente y acusarlo de haberlo entregado en adopción.

De inmediato, miles de usuarios en las redes sociales acusaron al hombre de ser un estafador, tener problemas mentales y de querer hacerse conocido con base en una mentira. Y tras algunos días de darse a conocer este hecho, Pedro, el protagonista de toda esta novela, finalmente hizo su aparición pública para dar a conocer los argumentos de tan trillada afirmación.

Supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón niega ser un estafador

En una extensa charla con “Lo sé todo”, Pedro explicó que mantiene unos recuerdos de cuando tenía 4 años, antes de que Santiago Alarcón, según él, lo diera en adopción. Asimismo, el joven señaló que cuando era niño sus padres adoptivos vieron al actor en televisión y mencionaron la situación de su abandono, la cual escuchó sin querer.

“Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me jaló duro, me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie ‘El man es Germán’, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, expresó.

Supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón descarta tener problemas mentales

Por otro lado, y tras ser acusado por cientos de seguidores tanto del actor como de Shakira, Pedro señaló que se hizo exámenes mentales en el extranjero que corroboran su estabilidad personal.

“Yo en Canadá me hice un test mental con un psiquiatra y aquí también (Colombia). No tengo problemas mentales ni nada por el estilo”, agregó.