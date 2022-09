¿Quién es Santiago Alarcón, el actor que podría tener un hijo con Shakira?

Desde que se separó de Piqué, Shakira ha estado envuelta en varios rumores acerca de su vida privada. Uno de ellos es que tendría un hijo no reconocido con su compatriota, el actor Santiago Alarcón. La cantante colombiana aún no se ha pronunciado al respecto, pero en las redes sociales ya crecen las especulaciones en torno al tema.

En esta nota, te contamos quién es el hombre que sería el padre del supuesto hijo de Shakira y toda la historia detrás de este escándalo.

¿Qué dijo el supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón?

En una entrevista con “Lo sé todo”, un hombre llamado Pedro aseguró que es el hijo no reconocido de Shakira y Santiago Alarcón. Afirmó que, cuando era niño, sus padres adoptivos vieron al actor en la televisión y dejaron entrever que él era su progenitor real.

“Como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie ‘El man es Germán’, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo ”, expresó.

Además, aclaró que pasó por exámenes médicos que comprueban que tiene una buena salud mental. “Yo en Canadá me hice un test mental con un psiquiatra y aquí también (Colombia). No tengo problemas mentales ni nada por el estilo ”, sostuvo.

¿Santiago Alarcón y Shakira fueron novios?

Sin embargo, Santiago Alarcón ha negado haber tenido un romance con Shakira y ser el padre de dicho joven. En Instagram, anunció que estaba siendo víctima de acoso y extorsión, porque Pedro le estaba pidiendo más de 800 millones de pesos colombianos de indemnización por ‘abandonarlo’.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en 1992 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco ”, dijo el actor.

Shakira y Santiago Alarcón. Foto: composición LR/ @Shakira / @SantiagoAlarcón / Instagram

Lo que se sabe de Santiago Alarcón

Santiago Alarcón es un actor nacido en Medellín, Colombia. Se hizo conocido en el mundo artístico por su personaje Germán de la serie “El man es Germán”, de RCN Televisión.

Pero su carrera empezó en 1988, cuando fue parte de la telenovela “Amores como el nuestro”. Luego, participó en producciones como “Expedientes Juan Manuel”, “La viuda de la mafia”, “Te voy a enseñar a querer” y “Casados con hijos”.

Santiago Alarcón es un actor nacido en Medellín, Colombia. Foto: Instagram / Santiago Alarcón