¿Quién es el joven colombiano que asegura ser hijo de Shakira y Santiago Alarcón?

En los últimos días una nueva polémica ha envuelto a Shakira, con el caso de un joven que dice ser su hijo, no reconocido, que habría tenido con el actor Santiago Alarcón. Este hecho sorprendió a todos y muchos se han preguntado quién es y de dónde apareció este hombre.

Tras su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha estado en los ojos del mundo, quien ha estado pendientes de todos sus pasos, y con este nuevo rumor, se ha adueñado nuevamente de todos los titulares. A continuación, te contamos quién este este joven llamado Pedro que asegura ser descendiente de la artista.

PUEDES VER: Supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón se pronuncia tras ser acusado de estafador

¿Quién es Pedro, el supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón?

Un joven llamado Pedro apareció en el programa “Lo sé todo”, donde aseguró ser adoptado y que es hijo de Shakira y Santiago Alarcón, noticia que le cayó de sorpresa al actor.

Sin embargo, el artista salió al frente para aclarar la versión de este hombre y revelar su verdadera identidad. Se trata de Óscar Galeano que tiene tiene 30 años. Asimismo, Santiago Alarcón reveló mediante un live de Instagram, que ya tuvo contacto con la madre del joven.

“Son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá exiliado, llevan más de 15 años allá. Óscar Galeano, quien dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992 en su casa, por parto natural, todo esto dicho por su mamá”.

Santiago Alarcón revela que joven padece problemas mentales

Asimismo, el actor Santiago Alarcón mencionó que la madre del joven le reveló que padecía de problemas psiquiátricos.

“Cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí. La mamá me dijo que tenía ese problemita, pero que era buena persona”.

“Después de verlo en un programa de televisión, (…) me parece peligroso. Él no está bien. Necesita tratamiento. Un psiquiatra me dijo que eso podría ser un trastorno delirante. Necesitamos ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental”.