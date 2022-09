María Becerra está en el ojo de la tormenta junto a la estrella de OnlyFans, Jazpincita, quien expuso una llamada telefónica que le hizo la cantante acusándola de intentar seducir a su pareja, el músico urbano Julián Reininger, más conocido como J Rei.

La llamada telefónica de María Becerra a Jazpincita

Según se conoció, María Becerra contactó a Jazpincita por redes sociales y le solicitó su número telefónico.

En el audio que compartió la artista de OnlyFans en su cuenta de Instagram (ahora desactivada), se escucha como le reclama por los supuestos mensajes subidos de tono que le dejó a J Rei.

“Te parezco una capa, pero te querés acostar con mi novio” , le increpa.

Más adelante, María Becerra explica que esta situación la perturba porque le recuerda la infidelidad de su expareja Rusherking, cuyo nombre real es Thomás Nicolás Tobar, un conocido artista de trap argentino.

“A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok” , admite la intérprete de “Miénteme”.

¿Quién es Jazpincita?

Su verdadero nombre es Jazmín Azul, tiene 21 años y es oriunda de Buenos Aires (Argentina).

Jazpincita saltó a la fama por una entrevista que mantuvo en 2021, en Elo Podcast, un canal de Spotify. Ahí invitó al delantero Cristian Pavón a venir a su casa porque, según sus propias palabras, al ser ella una actriz porno lo podría consolar de la derrota de su equipo contra River.

Más adelante volvió a hacer noticia por un cruce virtual de palabras con Micaela Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, por invitar a tener intimidad a su novio, el futbolista, Lisandro López.