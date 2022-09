Yailin La Más Viral es acusada por diseñadora de no pagar “un vestido de diamantes”

Yailin La Más Viral vuelve a protagonizar los titulares de la prensa internacional. La cantante dominicana, quien también se ha visto envuelta en rumores de una supuesta ruptura con Anuel AA, no habría cumplido con pagar sus vestuarios. Por ello, la diseñadora a cargo de estas piezas se pronunció públicamente. Esto fue lo que dijo.

¿Yailin no le pagó a su estilista?

Leydis Ortiz, quien ejerce como asesora de imagen y fotógrafa, utilizó su cuenta de Instagram para revelar en una transmisión en vivo que habría trabajado con Yailin La Más Viral para una de sus producciones pero la cantante no habría cumplido con pagarle lo debido por una serie de vestuarios:

“Escribiéndole a uno y a otro, nadie le llegó con la información a los jefes. No es mi culpa, con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque. No estoy cobrando veinte mil dólares ni un millón de dólares. Estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice para su ultimo video, más nada”.

Cabe mencionar que la experta habría trabajado con la esposa de Anuel AA durante la última gira por Estados Unidos, y para una de sus grabaciones de la dominicana pero la celebridad no habría pagado por completo a Ortiz.

¿Por qué Yailin la más viral se alejó de sus redes sociales? Foto: @AnuellAA / Instagram

Leydis Ortiz denuncia a Yailin: “Dijeron que me iban a dar la plata”

Según información recogida por el portal El gordo y la flaca, la estilista asegura que no le pedía a Yailin La Más Viral una cantidad exuberante por su trabajo. Por ello, no entiende la negativa de la cantante y de su equipo de trabajo.