¿Por qué Camila Cabello se fue de Fifth Harmony, el grupo que la lanzó al estrellato?

La cantante cubana Camila Cabello llegará a Lima para su presentación como telonera en el concierto de Coldplay. Ella vuelve a encontrarse con sus fans peruanos después de seis años. En aquella oportunidad, la artista llegó con el grupo Fifth Harmony, del cual era parte.

¿Cómo empezó la carrera de Fifth Harmony?

En Estados Unidos, se transmitía el programa de “The X factor”, un reality en el que participaban miles de jóvenes para demostrar su talento en el canto. Camila Cabello, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke y Dinah Jane fueron las concursantes que pasaron tan solo en su primera audición, ya que Simon Cowell, el jurado, observó su potencial.

Aunque ninguna fue escogida para los campamentos, el jurado decidió juntar a las cinco bajo el nombre de Lylas (Love You Like A Sister). No obstante, después de diversas presentaciones, quedaron en tercer lugar.

Posteriormente, tomaron el nombre de Fifth Harmony y firmaron el contrato con la disquera Epic Records y Syco Music —en esta última, estuvo One Direction desde sus inicios hasta la separación—.

La agrupación femenina continúo siendo un éxito, ganando premios como el American Music Awards, iHeartRadio Music Awards, MTV Video Music Awards y más. No obstante, Camila Cabello decidió alejarse de este proyecto.

¿Por qué Camila Cabello se fue de Fifth Harmony?

De acuerdo con un artículo de The New York Times, existe una razón por la que Camila Cabello decidió irse de Fifth Harmony: se trataría del inicio de su carrera como solista a finales del 2015, cuando estrenó una colaboración con Shawn Mendes en “I know what you did last summer”.

A partir de ahí, empezó una tensión entre las demás integrantes de la agrupación con Camila. “Veía a toda esa gente haciendo música, escribiendo canciones y siendo tan libres que yo también quería hacerlo, pero no pude ”, comentó la cantante al referido medio.