Eugenio Derbez dedica emotivo mensaje a su esposa Alessandra Rosaldo: “Gracias por caminar junto a mí”

Eugenio Derbez mantuvo en vilo a sus seguidores cuando se informó que había sido sometido a una intervención quirúrgica, el último 30 de agosto. Ahora, el 11 de setiembre, el actor mexicano actualiza su cuenta de Instagram para honrar a su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo por su 51 cumpleaños.

Eugenio Derbez: “Celebro tu vida, Alessandra Rosaldo”

Con esa frase inicia Eugenio Derbez el mensaje escrito en inglés y español, que acompaña un video con cariñosas imágenes de ambos que se suceden al ritmo de “Until I Found You” de Stephen Sanchez.

“Agradezco tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos” , resalta el actor de “La familia P. Luche”.

11.9.2022 | Publicación de Eugenio Derbez dedicado a Alessandra Rosaldo. Foto: captura Instagram

“Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca”, y recalca el amor que siente por la vocalista del grupo Sentidos Opuestos, a quien llamó “princesa de mi cuento”.

¿Qué le contestó Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron en 2012, dos años después anunciaron el nacimiento de su primera hija, Aitana.

Por ello, la actriz de las telenovelas “Sueños y caramelos” y “Amarte es mi pecado” no dudó en contestar: “Te amo con toda mi alma, amor mío, y nada me hace más feliz que festejar contigo, tomados de la mano, viendo pelis con Aitana y comiendo pizza los tres. No hay más. ¡Gracias por tanto!”.