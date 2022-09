¿Qué fue de Melody, la cantante que se hizo famosa con el tema “El baile del gorila”?

Melody tenía apenas 10 años cuando su nombre comenzó a sonar en diferentes países del mundo. Era el 2001 y la joven cantante española era la sensación del momento por el éxito “El baile del gorila”. Han pasado 21 años desde aquel fenómeno musical y el tema aún se sigue escuchando en varias fiestas infantiles, pero poco se conoce de la situación actual de su intérprete. Así, te contamos qué fue de la artista nacida en España tras lanzar este hit.

Esta canción también dejó un especial recuerdo en muchos adultos por su pegajoso ritmo y los singulares pasos de baile que inspiraba. Así lo demuestran los 176 millones de reproducciones que tiene el videoclip oficial en YouTube.

¿Qué fue de Melody tras lanzar “El baile del gorila”?

Melody tiene actualmente 31 años de edad. Si bien a nivel internacional no consiguió la fama que tuvo en un primer momento, durante todos estos años ella se ha mantenido activa en la industria musical de España, país en el que nació.

“He grabado diferentes discos, seis de estudio, también he sacado singles de forma individual, porque ya los discos dejaron de hacerse, no son tan habituales”, declaró la artista al medio AS en 2021. Por ejemplo, uno de sus últimos sencillos se titula “Las cosas del amor” y fue estrenado en febrero del año pasado.

Pero la música no es la única faceta en la que Melody incursionó. También ha trabajado como modelo, actriz y ha sido invitada a varios realities de televisión, tales como “All stars” y “Tu cara me suena”.

Melody ha seguido en la industria musical durante todos estos años. Foto: composición LR/@Soyyomelody/Instagram

Melody graba tema en conjunto con grupo peruano Explosión

En 2021, Melody tuvo la oportunidad de visitar el Perú para grabar una nueva versión de su canción “No sé” junto con la agrupación peruana Explosión. Esta fue grabada en la ciudad de Iquitos y tras su lanzamiento se convierte en un hit en el país.

En aquella oportunidad, la intérprete también pudo participar del programa “El artista del año” y bailar junto a la Uchulú. Además, brindó un concierto virtual en el que pudo celebrar sus 20 años de carrera artística.

¿Cómo se inició Melody en la industria musical?

Melody, cuyo nombre real es Melodía Ruiz Gutiérrez, creció en una familia de músicos. Su padre es un vocalista español que formó parte del grupo Los Kiyos. Con tan solo 6 años, comenzó a bailar y cantar.

En 2001, con tan solo 10 años de edad, estrenó su primer álbum denominado “De pata negra”. Este ganó un doble disco platino en España. Además de esto, su sencillo “El baile del gorila” la catapultó a la fama internacional, lo cual hizo que sea considerada en la industria de la música como una niña prodigio.