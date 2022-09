Gerard Piqué: ¿quién es Bar Refaeli, ex de Leonardo DiCaprio que fue vinculada con el futbolista?

Gerard Piqué y Shakira continúan sumando más personajes a su mediática separación. Luego de que el defensa del FC Barcelona presentara públicamente a Clara Chía Martí como su nueva pareja tras haber sido captados en más de una ocasión dándose numerosas muestras de afecto, un nuevo nombre relacionado con el futbolista ha visto la luz.

Se trata de la modelo Bar Refaeli, quien mantuvo un romance con Leonardo DiCaprio en el pasado. Recientemente, ha sido vinculada de manera romántica con Piqué.

¿Gerard Piqué fue infiel a Shakira con Bar Refaeli?

Según indican medios españoles, con base en declaraciones de Jordi Martín, corresponsal de “El gordo y la flaca” y paparazzi que, en los últimos 12 años, ha seguido a detalle los pasos de Gerard Piqué y Shakira, Clara Chía Martí no sería la única mujer con la que el futbolista fue infiel a la cantante colombiana, sino más bien la última de una larga enumeración.

Martín indicó que Piqué fue desleal a Shakira por primera vez con la modelo Bar Refaeli. “A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos ”, señaló el periodista español.

Gerard Piqué habría sido infiel a Shakira con Bar Refaeli. Foto: composición/Radio Corazón/difusión

¿Quién es Bar Refeali?

Bar Refaeli es una modelo de 37 años de edad. Nació el 4 de junio de 1985 y su nacionalidad es israelí. Desde pequeña, ocho meses de nacida específicamente, ya aparecía en comerciales de televisión.

Refaeli se desempeña como conductora y actriz y es considerada una de las modelos más exitosas de su país. En 2013, la revista Forbes la consideró como la modelo mejor pagada en lo que fue del año. Asimismo, a lo largo de su carrera como intérprete, ha tenido papeles en la televisión y en la pantalla grande.

Bar Refaeli tiene 37 años de edad. Foto: B. Refaeli/Instagram