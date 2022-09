Harry Styles se pronuncia tras escándalo de escupitajo a Chris Pine

¡Se acaba la polémica! Harry Styles estuvo en las primeras páginas es espectáculos durante estos últimos días debido a un supuesto video en el que se le veía escupiendo a Chris Pine.

El primero en referirse al tema públicamente fue el representante de Pine, quien —a través de un comunicado— rechazó tales acusaciones; sin embargo, todo llegó a su fin cuando el manager del exintegrante de One Direction rompió su silencio.

PUEDES VER: Harry Styles habría escupido a Chris Pine en estreno de su película y video se vuelve viral

¿Qué dijo Chris Pine?

Los artistas Chris Pine y Harry Styles viajaron a Italia para ser parte del Festival de Venecia como invitados especiales. Lo que no esperaron es que un video del cantante británico intentando sentarse cerca al actor causara tanto revuelo, ya que parecía que el exintegrante de One Direction había escupido al también modelo.

En ese sentido, su representante aseguró a la revista People lo siguiente: “Es una invención completa y el resultado de una extraña ilusión que claramente es engañosa y permite que se difundan especulaciones tontas”.

¿Cuál fue la respuesta de Harry Styles?

El cantante Harry Styles dio un concierto en Estados Unidos y se refirió al escándalo con Chris Pine con el objetivo de ponerle fin a cualquier comentario malintencionado.