Mia Khalifa y más actrices porno que se arrepintieron de ser parte del cine para adultos

Mia Khalifa es una de las celebridades más populares a nivel mundial. La libanesa trabaja como modelo y no hace mucho ha ingresado al mundo en OnlyFans. El inicio de su ascenso a la fama se dio en 2014, cuando decidió incursionar en la industria del cine para adultos sin imaginar que después viviría una pesadilla.

Al igual que Mia, otras actrices porno relataron los terribles episodios que vivieron a raíz de su participación en la industria pornográfica, la cual sigue acumulando millones de dólares.

Mia Khalifa

Mia Khalifa entró muy joven en el cine porno y creyó que nadie la reconocería; sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En 2014, fue nombrada la actriz más popular de la pornografía. Ese mismo año, grabó un video en el que aparecía con el velo islámico y rápidamente empezó a recibir duras críticas y hasta fue amenazada de muerte. Grabó no más de 30 cintas y recomienda a las mujeres no entrar en la industria para no caer en problemas de autoestima, ya que ella tuvo que lidiar con ello.

Mia Khalifa se desempeña como modelo e influencer. Foto: Mia Khalifa/Instagram

Jessie Rogers

Apenas unos días después de celebrar su cumpleaños número 18, Jessie Rogers inició su carrera y llegó a rodar 116 películas para adultos. A raíz de la presión en la industria, cedió a colocarse implantes de senos y pasó de una talla A hasta la D. Posteriormente, ella reveló que fue víctima de violencia física por parte de sus coestrellas detrás de cámaras.

Jessie Rogers se retiró definitivamente del cine para adultos. Foto: PacificProDigital.com

Jenna Presley

Jenna Presley, bajo el seudónimo de Brittni Ruiz, trabajó en aproximadamente 300 producciones y su paso por la pornografía duró siete años. Lidió con adicciones e intentó suicidarse. Finalmente, se retiró y decidió dedicarse a la vida religiosa junto a su esposo, Richard de la Mora, con quien tiene una hija llamada Jada.

Jenna Presley denunció violencia en la industria pornográfica. Foto: Bluexstarz/Instagram

Bree Olson

Bree Olson se retiró oficialmente de la industria del cine porno en 2001, después de haber filmado unas 480 películas. Ella declaró que se sentía señalada porque la gente “asume lo peor” sobre su persona. La expareja de Charlie Sheen mencionó que las exactrices del porno luchan por encontrar trabajo, ya que muchas veces podrían ser despedidas por cláusulas morales y denunció que no reciben regalías por las cintas en las que participaron.

Bree Olson fue pareja de Charlie Sheen. Foto: Bree Olson/Instagram

Montana Fishburne, ‘Chippy D’

Después de grabar su primera cinta, Montana Fishburne, hija del actor Laurence Fishburne (Morpheus en Matrix), dejó la industria. A raíz de aquel suceso, su padre cortó toda comunicación con ella. La actriz afirmó que la productora filtró imágenes de los ensayos sin autorización. Con este filme, Montana obtuvo solo unos 60.000 dólares.