¿Qué fue de Simón Leviev, el ‘Estafador de Tinder’ que robó millones pero se salvó de la cárcel?

A raíz del caso de Consuelo Rivero, mujer boliviana que se ganó el apelativo de la ‘Estafadora de Tinder’ debido a que engañó a varios empresarios peruanos para robarles miles de dólares; muchos recordaron a Simón Leviev, quien se hizo famoso a comienzos de este año gracias al documental de Netflix “El estafador de Tinder”, en el que diversas mujeres revelaron cómo las engatusó para realizarle depósitos millonarios. Así, en esta nota te contamos qué sucedió con él luego de que saliera a luz este caso.

¿Qué pasó con Simón Leviev?

Aunque suene increíble, Leviev no fue a prisión. Si bien Tinder lo vetó de por vida de su plataforma para evitar que siga realizando sus estafas, aprovechó la fama adquirida para convertirse en influencer.

La red social en la que tiene más éxito es TikTok, debido a que cuenta con más de 215.000 seguidores. Pese a que gran cantidad de su dinero lo consiguió de forma turbia, el nacido en Israel no tiene problemas para mostrar la vida de lujos que sigue llevando.

Simón Leviev y su nueva pareja

Al parecer, Simón Leviev encontró el amor en una modelo británica de 21 años: “Es una nueva relación en un periodo de tiempo muy desafiante en mi vida. Veremos a dónde nos lleva”, reveló el israelí al medio local Keshet 12.

El 3 de septiembre de 2022, hizo pública su relación mediante una foto colgada en su cuenta de Facebook, la cual va acompañada de un texto que dice “My baby girl”, no obstante, no se menciona el nombre de la misteriosa joven.

Simon Leviev junto a su nueva pareja. Foto: Facebook Simon Leviev.

Cabe señalar que, cuando se estrenó el documental de Netflix, Simón Leviev se encontraba en un romance con la modelo israelí Kate Konlin, quien incluso lo defendió en una entrevista al afirmar que lo mostrado en la serie era una historia falsa. No obstante, su relación no terminó nada bien, el medio The Times of Israel informó que ambos están en juicio, con acusaciones de maltrato por parte del otro.