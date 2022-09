El desencadenante de la polémica de “Don’t worry darling” se dio en el estreno de la película en Venecia. ¿Cuál fue el motivo? El presunto escupitajo de Harry Styles a Chirs Pine armó revuelo en las redes y salió a la luz más de un escándalo que involucra al elenco de la filmación y a su directora Olivia Wilde. Conoce la línea temporal de este caso.

Esta historia comienza con el controversial inicio de la relación entre Harry Styles y Olivia Wilde, así como los primeros pasos de su obra cinematográfica “Don’t worry darling”. El cambio de agenda, protagonistas y discrepancias entre los actores son algunos de los comentados sucesos que han ocurrido antes del estreno del filme.

24 de abril del 2020: se da el anuncio de la película dirigida por Olivia Wilde y que tendría como reparto principal a Florence Pugh, Shia LaBeouf y Chris Pine.

Elenco de "Don't worry my darling" en el festival de Venecia. Foto: EFE

11 de septiembre del 2020: ocurren cambios en el elenco y terminan seleccionando a Harry Styles para ocupar el papel de Shia LaBeouf debido a “conflictos de agenda”.

Octubre 2020: inicia el rodaje de “Don’t worry darling”.

Noviembre 2020: la actriz y directora Olivia Wilde anuncia la separación de su prometido Jason Sudeikis. Según una fuente cercana a la familia en declaraciones para People, ellos habían terminado su relación a inicios de año y “sus hijos son su prioridad y quienes tiene el corazón de la relación familiar”.

11 de diciembre del 2020: sale a la luz las verdaderas razones del cambio de LaBeouf en la producción. El actor fue demandado FKA Twigs y Karolyn Pho, quienes alegaron “abuso implacable” y agresión sexual, según The New Yor Times. Así lo dio a conocer FKA Twigs en sus redes sociales, espacio en el que dio más detalles de su caso.

Declaraciones de FKA Twigs. Foto: @FKAtwigs/ Twitter

24 de diciembre de 2020: se revela que LaBeouf fue en realidad “expulsado de la película”, incluso antes de haber iniciado las grabaciones a causa, también, de su “mal comportamiento”. Según la información que reveló Variety, “su estilo chocó con el reparto y el equipo, incluyendo a Wilde, que finalmente le despidió”. Asimismo, el informe menciona la “política de cero gili******” de Wilde, lo que dio pase al cambio del actor.

4 de enero de 2021: inician los rumores del romance entre Harry Styles y Olivia Wilde. Fotos de los artistas asistiendo a una boda como pareja acrecientan los rumores de su relación. “Todo el mundo lo vio venir. Durante los descansos, él no era capaz de mantenerse alejado y visitaba su caravana”, dijo una fuente a People.

21 de julio de 2022: una publicación en Instagram despierta las sospechas de los fans por la posible mala relación entre Olivia Wilde y Florence Pugh. Si bien la directora de “Don’t worry darling” realiza el post con intenciones de mostrar el trabajo de la actriz, la ausencia de la interacción de esta genera opiniones dividas en las redes sociales.

Olivia Wilde realiza una publicación para mostrar el trabajo de Florence Pugh. Foto: @oliviawilde / Instagram

11 de agosto de 2022: la gira de prensa se acrecienta para la película; sin embargo, su poca interacción y publicaciones sobre “Don’t worry darling” continúa generando sospechas entre los cibernautas. Según los representantes, la actriz también se encuentra ocupada por su trabajo en “Dune”, pero esto no parece calmar los rumores de “disputa” que hay entre Wilde y Pugh.

16 de agosto de 2022: Florence Pugh revela a Herpes’s Bazar su opinión sobre “Don’t worry darling” y las declaraciones previas de Wilde sobre las escenas sexuales. “Cuando se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo chupándosela a alguien, no es por lo que lo hacemos. No es por lo que estoy en esta industria.... Obviamente, la naturaleza de la contratación de la más famosa estrella del pop en el mundo vas a tener conversaciones como esa. Pero no voy a hablar de eso porque esta película es más grande y mejor que eso”, mencionó para Bazar.

24 de agosto de 2022: Olivia Wilde se pronuncia acerca de la polémica del despido de Shia LaBeouf en una entrevista a Variety y afirmó que “su proceso (de LaBeouf) no era propicio para el espíritu que yo exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso conduzca a las mejores actuaciones”.

26 de agosto de 2022: Shia LaBeouf cuenta su versión y afirma a Variety que su renuncia fue por “falta de tiempo de ensayo”. Asimismo, ante esta información también se dio una publicación de Olivia Wilde en TikTok en la que llamó la atención una posible confirmación en que los actores no se llevaban bien.

31 de agosto de 2022: se revelan las molestias de la directora Olivia Wilde por el corte de escenas sexuales. En Associated Press, dio a conocer su postura: “La (Asociación de Cine) se puso dura conmigo y con el tráiler en el último segundo y tuve que cortar algunas tomas, lo que me molestó porque pensé que lo subían de tono”, dijo. “Pero, por supuesto, seguimos viviendo en una sociedad realmente puritana. Creo que la falta de erotismo en el cine estadounidense es algo nuevo”, añadió.

5 de septiembre de 2021: Wilde Y Styles llegan a la conferencia de prensa, mientras que Florence hace una aparición tardía. Según contó People, se debió a su agenda de rodaje en “Dune: parte 2″. Además, se dio a conocer el supuesto escupitajo del cantante Harry Styles hacia el actor Chris Pine, lo que generó la indignación en las redes sociales por parte de los usuarios.