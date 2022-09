Romance de Gerard Piqué y Clara Chía es aprobado por los padres de la joven: “Están contentos”

¡El nuevo consentido! Al parecer, la relación de Gerard Piqué y Clara Chía se fortalece conforme pasan los días, a pesar de que el futbolista del Barcelona sigue enfrentándose legalmente a su expareja, la cantante Shakira. Ahora, los padres de la joven se unen a la polémica al opinar sobre el controvertido noviazgo, según un periodista español.

¿Por qué los padres de Clara Chía estarían felices con el romance?

Durante la mañana del martes 6 de setiembre, “América hoy” se comunicó con el periodista español Marc Leirado. El especialista en espectáculos internacionales, quien se enlazó con el show desde Barcelona, sorprendió al lanzar una primicia: los padres de Clara Chía le dieron el visto bueno a Gerard Piqué.

El comunicador explicó que los progenitores de la joven de 23 años estarían emocionados por el romance, ya que se trata de un deportista famoso. “Los padres de Clara Chía ya conocen a Piqué y están contentos con esta relación, lo que sí han señalado es que no quieren que la prensa los siga, no quieren ser famosos. No los he visto, pero están contentos con que un jugador de fútbol de primera división ”, dijo Leirado.

Además, aseguro que los progenitores del deportista también estarían cómodos con el noviazgo: “Se mantienen alejados de todo, son muy ajenos a todo lo que ocurre con Piqué, pero siguen viviendo al lado de Shakira y sacan a pasear a los perros”.

Piqué tomará medidas legales tras separarse de Shakira

No todo sería felicidad en la vida de Gerard Piqué. Lo último que se sabía de la separación de Shakira y el jugador es que este no estaría dispuesto a soportar que los medios de comunicación sigan hablando de sus pequeños. Por ello, a través de sus abogados, comunicó que tomaría medidas legales contra la prensa:

“Se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos , cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”.