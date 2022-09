Representante de Chris Pine desmiente escupitajo de Harry Styles: “Una completa invención”

El Festival Internacional de Cine de Venecia se viene llevando a cabo desde el miércoles 31 de agosto y cerrará el próximo 10 de septiembre. En las últimas horas, un video se hizo viral en las redes sociales por supuestamente evidenciar el momento en el que Harry Styles escupe a Chris Pine mientras se acomodaba a su lado.

Como se sabe, ambas estrellas del séptimo arte protagonizaron el film “Don’t worry darling”, dirigido por Olivia Wilde, novia de Styles. Las imágenes vienen circulando en todo tipo de plataformas y hay quienes aseguran que no se trató de un escupitajo, pues el protagonista de “Mujer Maravilla” atina solo a reírse y seguir aplaudiendo a sus compañeros de casting que se ubicaban en sus respectivos lugares.

PUEDES VER: Harry Styles habría escupido a Chris Pine en estreno de su película y video se vuelve viral

Representante de Chris Pine desmiente escupitajo de Harry Styles

Ante la polémica formada en todo el mundo, el representante de Chris Pine conversó con la revista People para desmentir lo que supuestamente sucedió con Harry Styles. Según este vocero, el hecho fue un invento de algún usuario de las redes sociales, ya que ambos actores se tienen un respeto mutuo.

“Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de un extraño en línea. Para que quede claro, Harry Styles no le escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe ”, precisó.

La otra polémica de “Don’t worry darling”: Florence Pugh y Olivia Wilde

Las polémicas en torno a “Don’t worry darling” parecen no tener fin, pues además de su baja calificación en Rotten Tomatoes (41%), la directora Olivia Wilde y la protagonista Florence Pugh se habrían enfrentado durante el rodaje de la cinta. Según medios internacionales, la protagonista de “Black Widow” acusó a Wilde de descuidar la producción tras oficializar su romance con Harry Styles, otro de los actores de la película.

Florence Pugh y Olivia Wilde separadas en el Festival de cine de Venecia. Foto: EFE

Otro hecho que reclama Pugh es la diferencia de sueldos que se repartieron, pues ella habría cobrado 700.000 dólares contra los más de 2 millones de Styles a pesar de ser una actriz profesional. En protesta, la joven intérprete decidió no ser parte de las actividades promocionales de la cinta, a excepción del Festival de Venecia.