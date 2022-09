Alicia Machado revela dolorosa enfermedad: “Me cuesta hasta levantar la cara”

Alicia Machado hizo una dolorosa catarsis en Instagram live, al revelar que tenía fibromialgia, una enfermedad debilitante que le causa terribles dolores. En el video, ahora eliminado, la Miss Universo 1996 rompió en llanto al hablar de los signos y síntomas que experimenta que merman no solo su salud física, sino también mental.

Alicia Machado: “Es difícil llevar la fibromialgia”

La actriz venezolana, quien meses atrás se mostraba radiante al ganar 200.000 dólares en el reality de Telemundo “La casa de los famosos”, ahora se apareció abatida por las críticas que recibe a causa de los cambios de humor derivados de su enfermedad.

“Las personas que están a mi alrededor dicen que hablo fuerte, pero hay días que es difícil llevar lo de la fibromialgia. No me gusta que la gente me diga que soy grosera o muy seria”, explicó.

“A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta hasta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física”, agregó.

Fibromialgia: ¿De qué trata la enfermedad de Alicia Machado?

La web de la Clínica Universidad de Navarra describe al síndrome de fibromialgia (SFM) como “una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo” . Y agrega que, “hasta el momento se desconocen los mecanismos por los que se produce”.

Alicia Machado, quien actuó en las telenovelas “Infierno en el paraíso” y “Hasta que el dinero nos separe”, no es la única artista que padece fibromialgia. Lady Gaga reveló su condición en su documental biográfico, “Gaga: five foot two”. El actor de Hollywood, Morgan Freeman también vive con la enfermedad desde 2008.