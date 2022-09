Avril Lavigne regresa a Perú con un único concierto que se llevará a cabo este 5 de septiembre en Arena Perú, luego del éxito de su primera llegada en el 2011. La cantante de 37 años es una famosa estrella del pop rock y pop punk a nivel internacional.

Además del plano musical, Lavigne también ha alcanzado la estabilidad en su vida sentimental, ahora con su tercer esposo Mod Sun. Por ello, en esta nota, te presentamos cómo empezó la historia de amor entre el rapero y la artista de pop.

¿Quién es Mod Sun?

Mod Sun es el nombre artístico de Derek Smith, quien nació el 10 de marzo de 1987 en Bloomington, Minnesota. Su apodo Mod Sun significa “Movement on dreams, stand under none”. El primer álbum de hip hop que lanzó fue “Let ya Teeth Show” en el 2009. Asimismo, sus principales inspiraciones son Blink 182 y Fall Out Boy.

¿Cómo empezó el romance entre Avril Lavigne y Mod Sun?

Avril Lavigne y Mod Sun se conocieron cuando Machine Gun Kelly, prometido de la actriz Megan Fox, los presentó. Los rumores de romance aumentaron cuando ambos colaboraron en el video de la canción “Flames”, del 2021, en el que demostraron tener una química increíble.

A partir de ahí, los dos artistas empezaron su relación en secreto; no obstante, también empezaron a aparecer en galas. Finalmente, los artistas confirmaron que se van a casar próximamente.

Mod Sun agradece a Avril Lavigne por haber confiado en su trabajo. Foto: Mod Sun/Instagram

La pedida de mano de Avril Lavigne por parte de Mod Sun

A inicios de abril del 2022, Mod Sun realizó una publicación en la que revelaba que había pedido la mano de Avril Lavigne frente a la Torre Eiffel en París. De acuerdo con una entrevista, la intérprete de “Complicated” vivió un momento perfecto.

“ Fue la pedida más romántica y perfecta que podría haber deseado. Estábamos en París en un barco cruzando el Sena. Había un violinista, champán y rosas. Parecía como si el tiempo se hubiera paralizado, como si solo estuviéramos los dos”, comentó Avril Lavigne. En meses recientes, Mod Sun ha realizado varias muestras de amor en público por su ‘Icon teen’.