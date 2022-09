¿Timothée Chalamet odia las redes? El actor cuenta por qué tiene aversión al mundo virtual

Timothée Chalamet es uno de los actores más reconocidos y destacados de Hollywood. Pese a su corta edad, el actor ha escalado en el mundo actoral con el paso de los años, ya que su gran labor de intérprete y popularidad le han otorgado roles en filmes que han roto taquilla, siendo algunos de estos “Little women” y “Dune”.

Esta vez, la celebridad estuvo en el Festival de Cine de Venecia 2022 promocionando la nueva película en la que trabajó con el director Luca Guadagnino, “Bones and all”. Ahí, el actor habló, además de cine, de temas que involucran su vida personal.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre las redes sociales?

Chalamet confesó, así, sobre el estrés que supone estar siempre conectado y que cada día sea el protagonista de una nueva controversial noticia.

“ Ser joven ahora o ser joven en cualquier momento significa ser intensamente juzgado ”, reflexionó en un inicio el actor de “Call me by your name”.

“No puedo imaginar lo que es crecer con la avalancha de las redes sociales, y ha sido un alivio interpretar a personajes que se debaten en un dilema interno sin entrar en Reddit, Twitter, Instagram o TikTok para averiguar dónde encajan”, señaló.

Timothée Chalamet actuó en "Interestelar", pero saltó a la fama por su papel en "Llámame por tu nombre". Foto: Gtres

A pesar de que no se considera un detractor de las redes, Timothée reconoce que estas han impuesto un ritmo de vida agotador. “No estoy juzgando, puedes encontrar tu tribu ahí, pero creo que es difícil vivir ahora”, concluyó el también modelo.

Madre de Timothée Chalamet expresa su orgullo hacia él

La progenitora de Timothée Chalamet, Nicole Flender, relató lo muy orgullosa que se siente de la carrera cinematográfica que está construyendo su descendiente. Como se recuerda, el actor de 26 años abandonó la universidad para dedicarse a la actuación.

“Se tomó los semestres libres porque consiguió un trabajo profesional y luego trabajó sin parar. Siempre lo animé a perseguir su pasión y sus sueños. Sin embargo, no quería que se fuera de Columbia. Había ido a Yale y sentía que la universidad lo ayudaría a ser una persona completa, pero no sabíamos que se iba a convertir en Timothée Chalamet“, comentó Fender a la prensa.