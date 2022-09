Sharon Stone revela que su novio terminó la relación porque no se quiso poner bótox

Sharon Stone definitivamente sabe cómo causar sensación y, tras ser viral por una foto suya en bikini a sus 64 años, la estrella de Hollywood ahora vuelve a los titulares por la entrevista que brindó a Vogue Arabia, en la que cuenta su traumática experiencia con el bótox y cómo su rechazo a volver a utilizarlo fue motivo de una ruptura amorosa.

27.8.2022 | Sharon Stone se volvió viral por su foto en bikini. Foto: captura de Instagram/S. Stone

Sharon Stone: Me sometí a 300 dosis de bótox

La actriz de “The mighty” (1998) y “The muse” (1999) no ocultó que utilizó rellenos hialurónicos y toxina botulínica en el pasado para conservar su belleza.

Sin embargo, todo cambio en septiembre de 2001. “Me vino este derrame cerebral por nueve días y tuve que ponerme más de 300 inyecciones de bótox y relleno para tirar de un lado de mi cara, que se había derrumbado por completo”, explicó.

La experiencia resultó tan traumática para Sharon Stone que decidió no volver a recurrir al procedimiento.

El romance fallido de Sharon Stone

“Recientemente, salí con un hombre más joven que yo, y un día me preguntó si consideraría hacerme bótox” , contó Sharon Stone a Vogue Arabia. “Le dije que para su ego sería genial, pero no, no era mi intención tomar bótox”, detalló.

En consecuencia, el mencionado sujeto dejó de frecuentarla. “Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme”, agregó.

“Si no eres capaz de ver nada más en mí, ya sabes dónde está la puerta”, concluyó la actriz sin revelar de quién se trataba. No obstante, su última relación conocida fue en 2021, con el rapero RMR, de 25, conocido por su éxito “Nouveau riche” (2020).