Eugenio Derbez reaparece tras el grave accidente que sufrió

Eugenio Derbez preocupó a sus miles de seguidores la semana pasada al sufrir un accidente que le provocó un severo daño en su hombro derecho. Estas lesiones hicieron que fuera sometido a diversas operaciones de emergencia. Su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo, ha sido la encargada de compartir las últimas actualizaciones médicas del exmiembro de “La familia Peluche”.

“ Fue una operación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas. Probablemente, hay que reemplazar el hombro derecho ”, dijo la mexicana en declaraciones a Multimedios TV, en el aeropuerto de su país.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

La pareja del intérprete prefirió no compartir demasiados detalles sobre el accidente de Derbez, pero sí decidió pronunciarse sobre los rumores que indicaban que los golpes fueron provocados cuando disfrutaba de un juego de realidad virtual.

“ Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue ”, señaló Alessandra.

Rosaldo también negó que la salud del actor de “Coda” se haya visto afectada por un infarto y pidió a los usuarios de redes sociales que dejen de especular más al respecto.

Eugenio Derbez reapareció en público

El mexicano volvió a mostrarse en público en medio de las celebraciones de su cumpleaños número 61. Con la ayuda del grupo Magneto, Chacho Gaytán y los 25.000 espectadores que asistieron al 90′s Pop Tour en la Arena Ciudad de México, Eugenio saludó al público a través de la pantalla del celular. A continuación, le cantaron las ‘Mañanitas’.

En redes sociales, su equipo de comunicaciones publicó un escueto comunicado donde agradece las felicitaciones enviadas por su cumpleaños y, sumado a ello, informaron que el actor aún se encuentra sedado y que pronto leerá todos los mensajes.