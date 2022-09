Jane Fonda anuncia que padece de cáncer a sus 84 años: “Me diagnosticaron un linfoma no Hodgkin”

La reconocida intérprete y activista Jane Fonda ha preocupado a sus fanáticos y colegas tras anunciar una lamentable noticia respecto a su salud. Por medio de sus redes sociales, las dos veces ganadora del Oscar informó que fue diagnosticada con la enfermedad del cáncer; sin embargo, el triste acontecimiento estuvo acompañado de esperanza.

¿Qué dijo Jane Fonda?

“Tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado linfoma de Hodgkin. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada”, inició Fonda en su publicación de Instagram.

“También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiados no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo. Esto no está bien”, precisó.

Jane Fonda dijo sentirse afortunada, puesto que el 80% de personas que padecen su tipo de cáncer sobreviven. Foto: Jane Fonda/Instagram

¿Jane Fonda se encuentra tratando su cáncer?

Tras indicar su privilegiada situación y de su disposición de un seguro médico, señaló que lleva seis meses de haber comenzado con la quimioterapia y que viene atravesando estos procedimientos bastante bien.

Antes de despedirse de su comunidad, la actriz refirió que no se dejará amilanar por el cáncer y que tampoco permitirá que el mal interfiera con sus propósitos como activista climática.

“Se acercan las elecciones de mitad de mandato y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima”, concluyó.