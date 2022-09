Eugenio Derbez necesitaría una segunda operación: “Probablemente haya que reemplazar el hombro”

Hace unos días, Eugenio Derbez fue sometido a una intervención quirúrgica tras un fuerte accidente que le dejó severas lesiones. Por ello, su esposa, Alessandra Rosaldo, habló por primera vezante cámaras sobre la salud del actor.

La artista confirmó los rumores sobre la lesión en el hombro y dejó abierta la posibilidad de una segunda operación.

¿Eugenio Derbez será operado otra vez?

Alessandra Rosaldo fue abordada en el Aeropuerto de la Ciudad de México y fue consultada sobre la recuperación de Eugenio Derbez. La actriz habló de los fuertes dolores que viene padeciendo su esposo y mencionó que podría necesitar una segunda cirugía.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que reemplazar el hombro derecho ”, indicó para Multimedios TV.

Eugenio Derbez estará alejado de la opinión pública mientras dure su recuperación. Foto: Azteca

Alessandra Rosaldo descarta que accidente de Eugenio Derbez haya sido durante filmación

A pesar de todas las especulaciones que han surgido por el accidente que sufrió Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo evitó dar detalles sobre ello, pero aseguró que no ocurrió durante una filmación.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir ... pero filmando no fue”, agregó.

Por último, agradeció las muestras de afecto que ha recibido el actor en estos momentos.

“Agradece profundamente todas las muestras de cariño, el celular lo tiene apagado porque no deja de sonar. Está muy conmovido por todo lo que ha recibido de mensajes a manos llenas, ha sido hermoso y mañana es su cumpleaños (61)”, dijo Alessandra.