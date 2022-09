Este es el lujoso regalo que le hizo Johnny Depp a Kate Moss cuando eran pareja

Kate Moss y Johnny Depp fueron una de las parejas más populares en los años 90. Recientemente, la también empresaria volvió a ser el centro de atención de la prensa por contar un pasaje escondido de su relación con el actor. Al parecer, el protagonista de “Piratas en el Caribe” la sorprendió con un pequeño, pero ostentoso regalo a los inicios de su carrera como modelo.

¿Cuál fue el regalo que le hizo el artista a la modelo?

En una reciente entrevista que Kate Moss concedió para la revista Vogue, en la que hacía un repaso de sus looks más icónicos en distintas pasarelas y alfombras rojas, la modelo se detuvo para hablar de un pasaje en específico que involucraba a Johnny Depp.

De acuerdo a lo que contó la también empresaria, el cantante la sorprendió con un pequeño pero especial regalo. Depp le había entregado un collar de diamantes previo a su aparición en conjunto en los Premios de Moda CFDA de 1995, evento al que ambos asistieron. No obstante, lo que más llamó la atención del relato fue la curiosa manera en la que la estrella de Hollywood le entregó la preciada joya.

“Ese collar de diamantes que me dio Johnny... fueron los primeros diamantes que tuve, los sacó de la rendija de su trasero. Íbamos a cenar y me dijo ‘Tengo algo en el trasero. ¿Puedes echar un vistazo? Y yo estaba como ¿Qué?’. (...) Saqué un collar de diamantes”, relató.

Kate Moss apoyó a Johnny Depp en juicio contra Amber Hard

A pesar de que dieron por finalizada su relación hace muchos años, Kate Moss y Johnny Depp guardan una relación bastante cercana. Incluso, la modelo fue una de las figuras que compartió su testimonio a favor del actor cuando este se enfrentaba legalmente a Amber Heard.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, señaló la británica.