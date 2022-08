Carlos Villagrán, Kiko, cree que Chespirito murió antes de la fecha anunciada por Florinda Meza

La muerte de la mente que creó “El chavo del ocho”, Roberto Gómez Bolaños, ha sido una de las noticias que marcó el espectáculo mexicano e internacional. El próximo 28 de noviembre se cumplirán ocho años de su deceso; sin embargo, aún rondan preguntas acerca de esta.

El actor que dio vida a Kiko, Carlos Villagrán, fue entrevistado por el programa argentino “La divina noche” y sorprendió con sus declaraciones, al considerar que Florinda Meza mintió sobre la verdadera fecha de muerte de su excolega. Rápidamente, el video se hizo viral en redes sociales.

Cabe recordar que Villagrán asegura que recién se enteró de la noticia por un periodista que los buscó para tener sus primeras declaraciones y no por la familia de Bolaños. El actor residía en ese momento en Estados Unidos y no dudó en tomar el primer vuelo a México para despedirse de su gran amigo.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta de que Roberto –Chespirito- no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda –Meza-, les dijo ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de “El chavo del 8″ y del “Chapulín colorado”, ¿A qué hora los hicieron?” , comentó el recordado Kiko.

Asimismo, considera que en el féretro presentado no había ningún cuerpo. “Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué… Pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”.

¿De qué falleció Roberto Gómez Bolaños?

El recordado actor y productor Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre del 2014 a los 85 años debido a complicaciones respiratorias, en su vivienda en Cancún, Quintana Roo.

Sin embargo, en setiembre del 2015, Florinda Meza reveló que su difunto esposo murió de Parkinson. “Tenía un Parkinson tardío que aceleró el resto de sus problemas. Es muy doloroso ver cómo día a día tu pareja se va deteriorando. El neurólogo nos dijo que tuvo una enfermedad multiinfartos”, comentó al programa “Ventaneando”.

Florinda Meza en busca de contar su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños. Foto: AP

Florinda Meza fue acusada de haber maltratado a la actriz Anabel Gutiérrez

Antes de fallecer, la actriz Anabel Gutiérrez, quien interpretaba a la mamá de la Chimoltrufia, reveló que durante las grabaciones de “Chespirito” fue humillada por Florinda Meza al considerar que no era una buena actriz. Incluso, reveló que sus comentarios eran tan hirientes al punto de hacerla llorar. Anabel no fue la única del elenco en asegura que la viuda de Bolaños tenía un mal carácter.

Anabel Gutiérrez y Florinda Meza no se llevaban bien en "Chespirito". Foto: capturas YouTube

“No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda me dijo: ‘Te voy a llevar al camerino’. Le dije: ‘¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?’. ‘Para enseñarte a ser actriz’, me respondió. Le dije: ‘¡Ah!’. Ella me dijo: ‘Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no’; y yo le pregunté: ‘¿Cuándo quieres que vaya al foro?’”, mencionó la primera actriz Anabel Gutiérrez.