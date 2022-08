Britney Spears vuelve a cerrar su cuenta de Instagram al hacer grave confesión

Britney Spears sorprendió a sus seguidores al publicar un video de 22 minutos. En la grabación habla específicamente de lo difícil que fue su relación familiar cuando aún su padre tenía su tutela. Como se recuerda, dicho episodio duró más de 13 años, pero llegó a su fin tras una batalla legal.

Su papá James Spears era el personaje que estaba detrás de las decisiones personales y de toda la fortuna que acaparaba la cantante pop.

¿Qué decía el audio?

“Comparto esto porque quiero que la gente conozca que soy humana. Me siento victimizada después de estas experiencias. ¿Cómo puedo superarlo si no hablo de ello?”, dice al iniciar el video. El mismo fue publicado en su cuenta de YouTube el último 28 de agosto.

Además, reveló que todo lo que admite en el audio lo pudo haber contado en cualquier otra entrevista, ya que varios medios de comunicación le ofrecieron mucho dinero.

“ Ni siquiera hoy sé qué hice realmente, pero no me dejaba ver a nadie. Nada tenía sentido. (...) Tenía que hacer todo lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días, que tenía que ir al gimnasio. No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada (...). Yo estaba de acuerdo porque tenía miedo ”, contó.

Britney Spears cierra su cuenta de Instagram

Horas después de subir el video, la artista Britney Spears decidió cerrar su cuenta de Instagram. Como se recuerda, muchos de sus seguidores la defendieron cuando la liberación de su tutela estaba en juicio.

Hasta el momento, no ha vuelto a activar su cuenta ni se ha pronunciado por ningún otro medio, pero volvería a las redes, ya que no es la primera vez que decide tomarse un respiro de internet.